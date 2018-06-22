Nami sivil toplum örgütlerine ziyaretler başlattı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak önceki gün Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN)’e ziyaret gerçekleştiren Bakan Nami, bugün ise Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na (KTSO) gitti.
EL-SEN ziyaretinde, Sendika Başkanı Umut Öksüzoğlu ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Bakan Nami, elektrikte yapılması planlanan yatırımlar ve Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi konularındaki düşüncelerini aktardı.
Görüşmede, KIB-TEK’in özelleştirilmesinin gündemlerinde olmadığını belirtip varlığının sürmesinin önemine dikkat çeken Nami, “Ülkemizde istikrarlı, güvenilebilir bir enerji tedariki için KIB-TEK’in varlığının güçlenmesi de gerekmektedir. Bunu başarmak için sizlerle ve KIB-TEK yönetimi ile istişare içerisinde olacağız, KIB-TEK’i daha güçlü bir yapıya getireceğiz” dedi.
SANAYİ ÇALIŞMALARI KONUŞULDU
Bakan Nami, sivil toplum örgütü ziyaretlerine gelecek hafta devam edecek.