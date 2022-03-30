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Narenciye Üreticileri, Güzelyurt' da eylem yapacak

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, yazılı bir açıklama yaparak 01/04/2022 CUMA günü sabah saat 09:00'da Güzelyurt terminalinde eylem yapılacağını duyurdu.

30 Mart 2022 Çarşamba 22:09
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Narenciye Üreticileri, Güzelyurt' da eylem yapacak
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Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, yazılı bir açıklama yaparak 01/04/2022 CUMA günü sabah saat 09:00'da Güzelyurt terminalinde eylem yapılacağını duyurdu.

İşte Alioğlu'nun açıklaması:

01/04/2022 CUMA günü sabah saat 09:00'da Güzelyurt terminalinde eylem yapılacaktır. Tüm halkımız bu eyleme destek vererek güçlü olmalıyız.
Bir el ✋ de sen ver.

Bizi var eden şey, BİRLİKTELİK ve SADAKATTİR.

UNUTMAYIN ki;
Hasımlarımızı  ceberrut bir düşmana dönüştürüp karşımıza diken şey bizim ayrılıklarımızdır.
Eğer BİR olursak, İRİ ve DİRİ oluruz.
Hiç bir HASMIMIZ karşımıza çıkmaya cesaret edemez.

Zorlu yaşam koşullarından geçtiğimiz bu günlerde, 

Bir taraftan geçim derdine düşen insanımız,
Diğer bir taraftan ÜRETİM yapmakta zorlanan sektörler.
Her geçen gün halkımızın alım gücünün düşmesi,
Elektriğe gelen okkalı zamlar,
Akaryakıt'in otomatiğe bağlanması,
Kimyevi gübre ilaç ve gıdanin dövize endeksli olması,
Ve daha bunun gibi bir çok gıda ürününe yansıyan fahiş fiyatlar,
 ÜRETENİN' de üretim yapmaktan vazgeçme noktasına geldiği günleri yaşıyoruz.

BİR DE.....!!!!!

Son günlerde NARENCİYE üreticisinin ürününe, ALICI GURUPLAR tarafindan hak edilmeyen fiyatlar teklif edilmesi bardağı taşıran son damla olmuştur.
HÜKÜMET bu yaşanan olaylara SESSİZ kalmaktadır. 

kalmamalıdır, kalamaz.

             TÜM bu olanlara dur demek için;

             GÜZELYURT VE BÖLGE HALKI İLE
          
               HEP BİRLİKTE TEK YÜREK
                    OLMA ZAMANIDIR
                  Bir el ✋ de sen ver.

Narenciye Üreticileri, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri, Çiftçiler, Avcılık ve Atıcılık Birliği, Darts Birliği, Esnaf ve Zanaatkar birliği, Kamyoncular Birliği ve daha birçok sivil toplum örgütleri HALKIMIZ ile birlikte 01/04/2022 CUMA günü Güzelyurt'da sabah saat 09:00 Güzelyurt terminalinde bir eylem gerçekleştirecektir. Tüm halkımız bu eyleme destek vererek güçlü olmalıyız.

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı
Ali Alioğlu

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