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Narenciye Üreticilerine Önemli Duyuru

Valencia cinsi portakallarını satamayan ve sıkma tesislerinde değerlendirilmesini isteyen üreticilerden şahsen veya telefoniyen ürünlerini şirkete kaydettirmesini istedi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 16:38
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Narenciye Üreticilerine Önemli Duyuru

Yafa, limon, Washington türü ürünlerini sıkma tesislerinde değerlendirmek isteyen üreticilere ise en geç 15 Nisan’a kadar şirkete başvurup sözleşme imzalamaları gerektiği hatırlatıldı.

Kıbrıs Sebze Meyve Cypfruvex İşletmecilik Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ imzasıyla yapılan açıklamada, 2021-22 narenciye sezonunda Valencia ürünlerini satamayan ve şirketin sıkma tesislerinde değerlendirmek isteyen üreticilerin şahsen veya telefoniyen ürünlerini kaydettirip şirket hasatçılarının değerlendirme raporu doğrultusunda sözleşme imzalanmasının ardından dalında 1100 TL/ton+900 TL/ton devlet desteği fiyattan satın alınması kararı verildiği duyuruldu.

Cypruvex’ten üreticilere yapılan son çağrıda ise yafa, limon ve Washington türü ürünlerini satamamış ve şirketin sıkma tesislerinde değerlendirmek isteyenlerin şahsen veya telefoniyen en geç 15 Nisan’a kadar başvurup sözleşme imzalamaları gerektiği hatırlatıldı.

Cypfruvex’in başvurulabilecek telefon numaraları şöyle açıklandı:

“714 50 01, 714 50 02, 714 50 03, 714 50 04, 714 50 05.”

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