Künye
Kıbrıs 14
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri'nden operasyon!

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyon kapsamında, aralarında gemi kaptanının da bulunduğu toplam 4 mürettebat tutuklandı.

02 Aralık 2021 Perşembe 20:38
70 Okunma
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri'nden operasyon!
banner108

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (METAMFETAMİN) İTHAL VE TASARRUFU
02.12.2021 tarihinde, Girne Turizm Limanında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Taşucu – Girne seferini yapmakta olan bir gemide Narkotik dedektör köpekleri ile yapılan aramada, piyasa değeri üç milyon TL değerinde, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.  Operasyon kapsamında gemi kaptanı A.B. (E-37) ile mürettebat A.Ü. (E-55), C.O. (E-35) ve N.K.(E-31) tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 02.12.2021 21:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Güney'de 538 yeni vaka tespit edildi
Güney'de 538 yeni vaka tespit edildi
Francis, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüştü
Francis, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile görüştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim