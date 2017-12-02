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Nijerya'da bombalı saldırı: 13 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da bir markete düzenlenen bombalı saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

02 Aralık 2017 Cumartesi 18:23
Nijerya'da bombalı saldırı: 13 ölü
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Görgü tanıklarından Muhammed Maliya, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nde düzenlenen bombalı saldırıda en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer intihar saldırısının 2 kadın tarafından düzenlendiğini açıklarken, saldırganlardan birisinin bölge halkına ücretsiz gıda dağıtılan noktayı hedef aldığı belirtildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyaleti'nde Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce insan da evlerini terk edip göç etmek zorunda kalıyor.

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