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Nijeryalı öğrencilerden çevre etkinliği

27 Nisan 2019 Cumartesi 11:43
Nijeryalı öğrencilerden çevre etkinliği
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Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından  insanın derisinin rengi onu iyi ya da kötü yapmaz” diyerek, bugün yaklaşık 40 Nijeryalı öğrencinin belediye ile birlikte yaşadıkları şehir için katkıda bulunduklarını ifade etti.

İşte Harmancı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım....

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İnsanın iyisi vardır veya kötüsü vardır, insanın derisinin rengi onu iyi ya da kötü yapmaz, bu şehirde yaşayan Afrika kökenli öğrencilerimizin de tıpkı bizler gibi içi sevgi dolu, iyilik duygusu ile olanlar vardır, sorumluluk sahibi olanlar vardır yine tıpkı bizler gibi olmayanları da vardır.
Bugün 40 kadar Nijeryalı öğrencimiz bizlere başvurup belediye ile birlikte yaşadıkları şehir için katkıda yapmak istediklerini söylediler, onlarla birlikte temizlik isteyen bir alanımızda bugün birlikteydik. Hayat tüm renkleri ile güzeldir.

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Son Güncelleme: 27.04.2019 11:54
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