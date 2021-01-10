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Nöbetçi Eczaneler / 10 Ocak 2021

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

10 Ocak 2021 Pazar 12:14
609 Okunma
Nöbetçi Eczaneler / 10 Ocak 2021

LEFKOŞA

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı

0392 228 25 72

GÖNÜL ECZANESİ

ŞHT.GAZ.HASAN TAHSİN CAD.. HACI ALİ APT. NO:13 LEMAR YOLU – SÜLKEM SİMİT EVİ ÇAPRAZI ORTAKÖY LEFKOŞA

0392 227 84 61

ÖZTEKİNER ECZANESİ

Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

03922280508

GİRNE

NURÇAĞ ECZANESİ

Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Eski Pasaport Restaurant Sokağı

03928151025

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

Ankara Cad. ARD. Plaza B BLOK Dük. No:1 Cenap Restorant Çaprazı Alsancak

05428553114

GAZİMAĞUSA

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

Topcu Bulvarı Gazimağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı

03923656838

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

HALIL HAMZA AYAKKABI MAĞAZASI YANI KALILAND BÖLGESİ

03923655594

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası

05391099577

ÜST MESARYA

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

0539 105 48 88

ALT MESARYA

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

Dilekkaya

05338308401

KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

Livadya Apt.N0:3 Çayırova

05338219606

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1

05338419578

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