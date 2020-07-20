Nöbetçi Eczaneler / 20 Temmuz 2020

LEFKOŞA
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MEHMET AKİF CAD. HACIALİ APT.DEREBOYU GLORİA JEANS ARA SOKAĞI TOROS BEYAZ EŞYA YANI LEFKOŞA 03922272350
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MUSTAFA RUSO CAD. MUHTAR YUSUF GALERİA K.KAYMAKLI 03922272064
GİZEM BEHLÜL ECZANESİ N0:29 SAYKAL APT. ATATÜRK CAD. ZORBA PETROL İLERİSİ DENİZ SHOP KARŞISI GÖNYELİ 0392 223 45 75
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SERTAÇ ECZANESİ
KURULUŞ CAD. YILMAZ SAMİ APT. NO:1/ B GİRNE 03928159067
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:3 ZİRAAT BANKASI VE STORMAX YANI GİRNE 0392 822 38 85
GAZİMAĞUSA
ÖZNERGİS ECZANESİ
SALAMİS YOLU ŞIK PRENSES KARŞISI KAYA TELEFON YANI MAĞUSA 0392 365 24 92
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
ZİYA GÖKALP CAD. N0:34 BELÇA YOLU GÖÇMEN PETROL İSTASYONU KARŞISI MAĞUSA 03923663915
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GİLANLI ECZANESİ
ECEVİT CAD. N0:112 GÜZELYURT 03927144790
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AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE 05428550015
ÜST MESARYA
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
KARAVEZİRLER PETROL,79/B CUMHURİYET CADDESİ,CİHANGİR LEFKOŞA MESARYA 03922323500
ALT MESARYA
HOCANIN ECZANESİ
BELEDİYE DÜK NO:1 VADİLİ 03923978222
KARPAZ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
LİVADYA APT.N0:3 ÇAYIROVA İSKELE 05338219606
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY MAĞUSA 03923744356
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE 7278 565