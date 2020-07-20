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Nöbetçi Eczaneler / 20 Temmuz 2020

KKTC Nöbetçi Eczanelerin Listesi...

20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:32
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Nöbetçi Eczaneler / 20 Temmuz 2020

LEFKOŞA

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ

MEHMET AKİF CAD. HACIALİ APT.DEREBOYU GLORİA JEANS ARA SOKAĞI TOROS BEYAZ EŞYA YANI LEFKOŞA 03922272350

SEROL ECZANESİ

MUSTAFA RUSO CAD. MUHTAR YUSUF GALERİA K.KAYMAKLI 03922272064

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ N0:29 SAYKAL APT. ATATÜRK CAD. ZORBA PETROL İLERİSİ DENİZ SHOP KARŞISI GÖNYELİ 0392 223 45 75

GİRNE

SERTAÇ ECZANESİ

KURULUŞ CAD. YILMAZ SAMİ APT. NO:1/ B GİRNE 03928159067

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:3 ZİRAAT BANKASI VE STORMAX YANI GİRNE 0392 822 38 85

GAZİMAĞUSA

ÖZNERGİS ECZANESİ

SALAMİS YOLU ŞIK PRENSES KARŞISI KAYA TELEFON YANI MAĞUSA 0392 365 24 92

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

ZİYA GÖKALP CAD. N0:34 BELÇA YOLU GÖÇMEN PETROL İSTASYONU KARŞISI MAĞUSA 03923663915

GÜZELYURT

GİLANLI ECZANESİ

ECEVİT CAD. N0:112 GÜZELYURT 03927144790

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE 05428550015

ÜST MESARYA

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

KARAVEZİRLER PETROL,79/B CUMHURİYET CADDESİ,CİHANGİR LEFKOŞA MESARYA 03922323500

ALT MESARYA

HOCANIN ECZANESİ

BELEDİYE DÜK NO:1 VADİLİ 03923978222

KARPAZ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

LİVADYA APT.N0:3 ÇAYIROVA İSKELE 05338219606

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY MAĞUSA 03923744356

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE 7278 565

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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