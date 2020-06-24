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Nöbetçi Eczaneler / 24 Haziran 2020

KKTC Nöbetçi Eczanelerin Listesi...

24 Haziran 2020 Çarşamba 08:53
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Nöbetçi Eczaneler / 24 Haziran 2020

LEFKOŞA

LADEN AKBATUR ECZANESİ

SELCUKLU CAD. N0:46 ADIGÜZEL APT. ZEMİN KAT

BAKANLIKLAR YOLU BAYINDIRLIK ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARŞISI

LEFKOŞA 03922272575

FERİN ECZANESİ

LEFKOŞA-GÜZELYURT ANAYOLU ÜZERİ, HALK BANKASI YANI,

ESKİ LE MEYHANE, CEBECİ SOK. N0:35 YENİKENT GÖNYELİ 0392 223 42 82

SEROL ECZANESİ

MUSTAFA RUSO CAD. MUHTAR YUSUF GALERİA

K.KAYMAKLI 03922272064

GİRNE

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

ECEVİT CAD. N0:67/B GİRNE

YOK YOKTUR MARKET - PAPAGENO YANI

03928152025

BAŞAK ECZANESİ

ZİYA RIZKI CAD. NO:31 OCAK KLUBÜ KARŞISI

BARBARASLOR MARKET YANI

GİRNE 03928153620

GAZİMAĞUSA

EMİR ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU ŞAFAK PLAZA NO:2/ A

KARAKOL BÖLGESİ MAĞUSA 0392 365 54 54

ÖZGE KALE ECZANESİ

CHİNA BAZAAR YANI,GÜNAY TAKSİ DURAĞI SIRASI,

AKUN MARKET YOLU ÜZERİ,AYLUGA BÖLGESİ

MAĞUSA 03923668866

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ
25 ECEVİT CAD. GÜZELYURT 03927143847

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

ŞHT.MEHMET SALAHİ SOK.
DOĞANCI LİFE SİTESİ
LAÜ YOLU 0392 727 76 46

Anahtar Kelimeler:
Nöbetçi EczanelerKKTC Nöbetçi Eczaneler
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