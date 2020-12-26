Nöbetçi Eczaneler / 26 Aralık 2020

LEFKOŞA:
ALPDOĞAN ECZANESİ
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
03923301036
***
APAYDIN ECZANESİ
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa
03922275159
***
DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922281867
GİRNE:
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne
0392 822 38 85
***
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne
03928160123
GAZİMAĞUSA:
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa
03923653130
***
HACER BALIKÇI ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı
03923655518
GÜZELYURT:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt
7142000
İSKELE:
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele
0392 371 28 56
LEFKE:
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke
05488655291