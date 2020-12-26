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Nöbetçi Eczaneler / 26 Aralık 2020

Ülke genelinde nöbetçi eczanelerin listesi...

26 Aralık 2020 Cumartesi 09:36
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Nöbetçi Eczaneler / 26 Aralık 2020

LEFKOŞA:

ALPDOĞAN ECZANESİ

 Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

 03923301036

***

APAYDIN ECZANESİ

 2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik Lefkoşa

 03922275159

***

DİLEK ECZANESİ

 Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş Lefkoşa

 03922281867

GİRNE:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne

 0392 822 38 85

***

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

 Uğur Mumcu Cad. Karakum Gökhan İş Merkezi No:31/3 Karakum Girne

 03928160123

 GAZİMAĞUSA:

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

 03923653130

 ***

HACER BALIKÇI ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

 03923655518

GÜZELYURT:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

 7142000

 İSKELE:

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele

 0392 371 28 56

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke

 05488655291

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