Nöbetçi Eczaneler / 5 Eylül 2020

LEFKOŞA:

YELİM ECZANESİ

ARAÇ KAYIT DAİRESİ KARŞI YOLU MAMULCUOĞLU KARŞISI KEROS KURUTEMİZLEME YANI

03922287866

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ÜLKER POZAN ECZANESİ

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

03922235180

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SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa

03922277676

GİRNE:

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

03928213888

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ARDA ÇELİK ECZANESİ

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

03928152069

GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

03923651011

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FAYDALI ECZANESİ

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı Mağusa

03923656922

GÜZELYURT:

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

03927147052

LEFKE:

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

03927278240