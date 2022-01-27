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"Nurlar içinde yat canım babam"

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın yaş gününde oğlu Serdar Denktaş duygusal bir paylaşımda bulundu

27 Ocak 2022 Perşembe 11:17
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"Nurlar içinde yat canım babam"
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Serdar Denktaş'ın paylaşımı:
Bugün 98 yaşına girdin babam. Siyaseten itibarımı zedelemek isteyen münasebetsizler bana " Denktaş 'ın biyolojik evladı " diyerek saldırdılar. Oysa evlat saydığın binlerce kardeşim içinde en gurur duyduğum şey senin oğlun olmaktı farkında değiller. Siyasette dik durmayı, Türkiye'ye cepten değil gönülden bağlı olmayı, Atatürkçülüğün gerçek anlamını, zorluklardan korkmamayı, saldırılardan yılmamayı, insan sevgisini, hayvan sevgisini,yurt sevgisini, geçmişi hep hatırlayarak geleceği kurgulamayı, sabırlı olmayı, hakkını korurken hak yememeyi velhasıl beni ben yapan herşeyi senden öğrendim. Bu soy adını taşımanın zorluklarına göğüs germenin yollarını küçücük yaşlarımdan itibaren sen gösterdin. İyi ki doğmuş, iyi ki babam olmuşsun. Nurlar içinde yat canım babam.

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