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Ocak 2021 Ayına Ait Ek Mesailer Ödendi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ocak 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.

11 Haziran 2021 Cuma 09:44
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Ocak 2021 Ayına Ait Ek Mesailer Ödendi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ocak 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, Ocak 2021’e ait ek mesailerin bugün toplam 11 milyon 775 bin 45 TL 31 kuruş brüt ödeme yapılığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Ek MesaiDursun Oğuz
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