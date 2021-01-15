100 milyon TL’lik açık, kamu maaşlarını zora sokabileceği ifade ediliyor.

Bütçede Maliye Bakanlığı’nın hummalı bir çalışma içerisinde olduğu ve bu açığı kapatmak için öngördükleri gelirlerin toplanması için çalışma başlattığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bu konuda gözlerin ocak ayı gelirlerinde olduğunu ifade etti. Sıkıntının aşılamaması durumunda ise “bir yolunun bulunacağına” işaret etti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, “Doğrudur Ocak ayı için 100 Milyon TL’lik açık öngördük. Bütçenin de Şubat ayına sarkması nedeniyle bu durumu başbakanlığa da bildirdik. Gelirlerin durumuna göre bu kapanabilir… Bu durum bu ayın 20’sinden sonra netleşir” dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası