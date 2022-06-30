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Dilekkaya’da sakin Y.B, Haspolat'ta yaya olan H.A'nın ölümüyle neticelenen trafik kazasında uyuşturucu etkisi altında yayaya çarpan ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilen oğlu A.N.Y.B'yi kurtarmak için yalancı tanık ayarladığı gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Haziran 2022 Perşembe 14:48
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Oğlunu kurtarmak için...
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(Kamalı Haber)

Dilekkaya’da sakin Y.B, Haspolat'ta yaya olan H.A'nın ölümüyle neticelenen trafik kazasında uyuşturucu etkisi altında yayaya çarpan ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilen oğlu A.N.Y.B'yi kurtarmak için yalancı tanık ayarladığı gerekçesiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Atalay Yöntem, olguları aktardı.

Polis, 11.06.2022 tarihinde Haspolat'ta meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazası meselesi ile ilgili olarak Dilekkaya’da sakin zanlının, H.P'yi, kendisine ucuz araç satacağı vaadi ile 23.06.2022 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne giderek bahse konu ölümle neticelenen trafik kazasını görmediği halde gördüğü yönünde ifade vererek polise yalan ifade vermesini sağladığını anlattı.

Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, ileride davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 4 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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