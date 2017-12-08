Öğrenci yurdunda hintkeneviri yetiştirdiler!

Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün bir üniversite kampüsü içerisinde faaliyet gösteren Akdeniz Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen operasyonda yurt odasında 2 ayrı saksı içerisinde yetiştirilen 10 kök çeşitli boyutlarda hintkeneviri türü uyuşturucu bitkisi bulundu.

Elde edilen bilgilere göre, dün öğlen saatlerinde Narkotik ekipleri tarafından Akdeniz Öğrenci Yurdundaki yurt odasına düzenlenen operasyonda bilgisayar masası üzerinde ve pencere dışında 2 ayrı saksı içerisinde çeşitli boylarda toplam 10 kök Hintkeneviri bitkisi tespit edildi. Yurt odasında Hintekeneviri bitkisi ziraati yapan yabancı uyruklu 2 öğrenci ise tutuklandı. Tutuklanan zanlıların bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.