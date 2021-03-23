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Öğrenciler okula dönmek istemiyor. 

Öğrenciler instagram ve twitter hesabı ile seslerini duyurmaya çalışıyor.

23 Mart 2021 Salı 19:30
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Öğrenciler okula dönmek istemiyor. 

Gündem Kıbrıs Özel 

12. Sınıf öğrencilerinin Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olmasının açıklanmasının ardından, öğrenciler alınan karara tepki gösterdi. Sadece 19 günlüğüne okula gideceklerini belirten öğrenciler, aile büyüklerini riske atmak ve okula dönmek istemiyor. 

Alınan kararı #KktcOkuluAcma hashtagi ile protesto eden öğrenciler, açtıkları  instagram ve twitter hesabı ile seslerini duyurmaya çalışıyor. Kısa sürede onlarca lise öğrencisi tarafından takip edilen hesaplara destek giderek artıyor.

Anahtar Kelimeler:
KktcOkuluAcmaöğrenciler
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