Orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler “tüketici hakları” konusunda bilgilendiriliyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Ticaret Dairesine bağlı Tüketici Birimi personeli, orta dereceli okullarda bilgilendirme seminerleri başlattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ticaret Dairesi ekiplerinin gerçekleştirdiği “Tüketici Hakları ve Tüketici Bilinci Yaratma” temalı bilgilendirme seminerleri kapsamında ilk eğitimler Lefkoşa Türk Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde verildi.

Lise son sınıf öğrencilerinin büyük katılım gösterdiği seminerlerde; “satın alınan ürün veya hizmetin, kullanım amacına uygun olmaması, beklenen faydayı sağlayamaması, reklam ve tanıtımındaki şartlarla uyuşmaması gibi durumlarda, bu ürünün kusurlu mal veya hizmet olacağı, bu gibi durumlarda tüketicilerin fatura, garanti belgesi, kredi kartı gibi delil olabilecek belgelerle Ticaret Dairesi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti’ne başvuru yapabilecekleri ve heyete başvuru usulü ile ilgili” konularda bilgiler verildi.

Ayrıca öğrencilere, Tüketicileri Koruma Yasası kapsamındaki tüketici hakları konusunda bilgi almak ve alışveriş esnasında tarihi geçmiş ve etiketi olmayan ürünlerle karşılaşıldığında şikayetleri iletmek için 7/24 ulaşabilecek ALO 171 ücretsiz “Tüketici Şikayet Hattı”na başvurabilecekleri belirtildi.

Seminerin sonunda öğrencilerin alış veriş esnasında yaşadıkları sorunlar hakkında Tüketici Yasası kapsamında yapabilecekler konusunda yol gösterildi.