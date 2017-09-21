Öğretmensiz öğrenciler

Deniz Abidin

Tartışmalı başlayan yeni eğitim öğretim yılı başında Yeni Bakış’a ulaşan Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu velileri, Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte çocuklarını okula gönderdiklerini, ancak okulda 3 öğretmen eksiği olmasından dolayı derslerin yapılamadığını belirtti.

“Okulun 3 öğretmen ihtiyacı var”

Yeni Bakış'a konuşan Mustafa Tansel Aytev, okulun 3 öğretmene ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “bu atamalar neden zamanında yapılmadı?” diye sordu. Çocuğunun Pazartesi gününden itibaren okula gittiğini, ancak öğretmen olmadığını belirten veli Aytev, “müdürle görüştüm. Cuma’ya kadar öğretmen açığını halledebilirlermiş. Halledebilirler ne demek? Halledemezlerse ne olacak? Biz çocuklarımızı okula bahçede dolansınlar diye mi yolluyoruz? Bu öğretmen nakillerinin okullar açılmadan yapılması gerekirdi. Cuma gününe kadar bekleyeceğiz. Pazartesi günü veliler olarak eyleme gideceğiz” diye konuştu.