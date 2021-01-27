OGÜN KİŞMİR TEST SONUCUNUN POZİTİF ÇIKTIĞINI DUYURDU

Ogün Kişmir sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktıını duyurdu. Temaslılarına seslenen Kişmir, izole olunarak test yaptırılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Ogün Kişmir’in açıklaması şu şekilde:

“

Çok değerli arkadaşlarım.

Ne yazık ki dün yapmış olduğum covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıktığını öğrendim.

23 ocak / 26 ocak tarihleri arasında Benimle teması olup benim bildiklerimi ben söylemekle yükümlüyüm ama hatırlamadığım kişiler olabilir bu yüzden benimle temaslı olan herkes izole olsun sağlık bakanlığına bilgi versin ve test yaptırsın.

Sevgiyle kalın.

Her şey güzel olacak.

Not: 15 ocak ve 21 ocak tarihlerinde yaptırmış olduğum 2 test negatif çıkmıştı