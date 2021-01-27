Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Zanlıların PCR Test Sonuçları Bekleniyor
Flaş Haber
34'ü yerel 38 pozitif vaka
Kapat

OGÜN KİŞMİR TEST SONUCUNUN POZİTİF ÇIKTIĞINI DUYURDU

Ogün Kişmir sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktıını duyurdu. Temaslılarına seslenen Kişmir, izole olunarak test yaptırılması gerekliliğine vurgu yaptı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 16:18
1408 Okunma
OGÜN KİŞMİR TEST SONUCUNUN POZİTİF ÇIKTIĞINI DUYURDU

Ogün Kişmir sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktıını duyurdu. Temaslılarına seslenen Kişmir, izole olunarak test yaptırılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Ogün Kişmir’in açıklaması şu şekilde: 


Çok değerli arkadaşlarım.
Ne yazık ki dün yapmış olduğum covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıktığını öğrendim.
23 ocak / 26 ocak tarihleri arasında Benimle teması olup benim bildiklerimi ben söylemekle yükümlüyüm ama hatırlamadığım kişiler olabilir bu yüzden benimle temaslı olan herkes izole olsun sağlık bakanlığına bilgi versin ve test yaptırsın.
Sevgiyle kalın.
Her şey güzel olacak. 
Not: 15 ocak ve 21 ocak tarihlerinde yaptırmış olduğum 2 test negatif çıkmıştı

Son Güncelleme: 27.01.2021 17:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türk Mustafa Arif covid-19'a yenildi
Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türk Mustafa Arif covid-19'a yenildi
Girne Belediyesi Covid-19 Tedbirlerini Açıkladı
Girne Belediyesi Covid-19 Tedbirlerini Açıkladı
Kaleburnu ve Avtepe’de Covid-19 Paniği
Kaleburnu ve Avtepe’de Covid-19 Paniği
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim