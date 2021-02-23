Oğuz: Arıklı'nın kara bir tablo çizmemesi lazım

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, katıldığı TV programında ekonomik pakette açıklanan önlemelerin bir çoğunun halka hibe olarak verildiğini ifade ederek, bunların yeterli olmadığını ancak hükümetin şu an için yapabileceğinin bu olduğunu aktardı.



"KKTC şartlarında bunu verebiliyoruz"



Ülke gündemine dair açıklamalarda bulunan Oğuz, "Bunlar yeterli değil, bunu hepimiz biliyoruz ama bu ülke şartlarında, KKTC şartlarında verebildiğimiz bu, gönül isterdi ki daha çok verelim, daha fazla çeşitlendirelim" şeklinde konuşarak, ülkenin ekonomik durumunun altını çizdi.



"Eldeki imkanlara göre hareket ediyoruz"



Yardımlar konusunda değerlendirmelerde bulunan Oğuz, "Bazı yardımların gerekli zamanda ulaşmaması bir eleştiri yaratıyor ama biz hükümet olarak verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Bu durum sekteye uğrayabilir çünkü bizde eldeki imkan ve kaynaklara göre hareket ediyoruz" diyerek, KKTC'de bulunan imkanlara ve ekonomik duruma dikkat çekti.



"Erhan başkanın kara bir tablo çizmemesi lazım"



Yapılan spekülasyonlara ve olumsuz havaya dikkat çeken Oğuz, "Günü gelince konuşulması gereken konular var, günü gelmeden konuşulan konular insanları ve ekonomiyi ve psikolojik havayı olumsuz etkiliyor. İnsanın cebinde varsa iki kuruş saklıyor çünkü yarın ne olacağını bilmiyor. Bu nedenle Erhan başkanın daha karabir tablo çizmemesi lazım" şeklinde konuşarak, ekonomi konusunda oluşturulan olumsuz havayı eleştirdi.

KAYNAK : KIBRIS YENİGÜN