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Oğuz: “Tek bir damla yağmur suyu heba olmamalı”

Yeraltı suyu suni besleme ve yeraltı barajı için adım atıldı.

12 Aralık 2019 Perşembe 15:09
Oğuz: “Tek bir damla yağmur suyu heba olmamalı”

Yeraltı suyu suni besleme ve yeraltı barajı için adım atıldı. TC Devlet Su İşleri’nden (DSİ) bir heyet ülkemizde gelerek, Su işleri Dairesi ile Jeoloji ve Maden Dairesi işbirliğinde çalışmalara başladı.

Yeraltı barajı inşası için TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile yapılan görüşmeler neticesinde, DSİ’den gelen heyet ülkemizde temaslarda bulunuyor.

Bu çerçevede, TC Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı ile Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığı teknik çalışanları tarafından daha önceki ziyaretlerde tespit edilen yerlerde yeraltı suyu suni besleme ve yeraltı suyu depolama imkanlarının araştırılması konusunda, Su İşleri Dairesi ile Jeoloji ve Maden Dairesi çalışanları ile ortak teknik çalışma ve arazi incelemesi yapıldı. Detay çalışmaların müşterek şekilde sürdürülmesi kararı alındı.

10 kişilik heyet Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Murat Dağdeviren, Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Oğuz Kasap, Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanı İnşaat Mühendisi Nazmi Kağnıcıoğlu, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Ayhan Koçbay, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı Etüt ve Değerlendirme Şube Müdürü Hidrojeoloji Mühendisi Mert Toklu, Hidrojeoloji Mühendisi Dr. Ali Burak Yener, Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürü Harita Mühendisi Mehmet Fakıoğlu, İnşaat Mühendisi Murat Yakut, İnşaat Mühendisi Mustafa Onur Önen ve Meteoroloji Mühendisi Ahmet Faruk Öztürk’ten oluşuyor. 

OĞUZ: TEK BİR DAMLA YAĞMUR SUYU HEBA OLMAMALI 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yeraltı barajı için ülkede çalışmalarda bulunan DSİ heyetini kabul etti. Heyet, Bakan Oğuz’a yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kabulde, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Ayşe Toroslu Özhür ve bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

Ülkede yeraltı barajının bir ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Oğuz, kurak geçen dönemlerde yeraltı suyundan azami şekilde yararlanmanın önemine işaret etti.

Bakan Oğuz, yağışlı mevsimlerde yeraltı suyunun depolanmasında ve su ihtiyacının en fazla olduğu kurak mevsimlerde kullanılmasında yeraltı barajının alternatif bir çözüm yarattığını ve  yeraltı su kaynaklarının korunmasına da katkı sağladığını ifade etti. 

Yeraltı barajı konusunda kendisine yönelik pek çok eleştiri yapıldığını anımsatan Bakan Oğuz, “Tek bir damla yağmur suyu heba olmamalı” dedi. 

Bakan Oğuz, Türkiye’den gelen DSİ heyetine çalışmalara vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti. 

(Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı)

Son Güncelleme: 12.12.2019 15:11
Anahtar Kelimeler:
HebaSuHaberOĞUZ
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