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Oğuzhan Hasipoğlu: “Federasyon treni kaçtı”

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, federasyon için trenin kaçtığını dile getirerek, Güney Kıbrıs'ın egemenliği Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemediğini belirtti.

22 Kasım 2021 Pazartesi 21:52
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Oğuzhan Hasipoğlu: “Federasyon treni kaçtı”
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı’nın 60 milyon 675 bin 600 TL’lik 2022 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, konuşmacıların Kıbrıs müzakerelerinden bahsettiğine değinerek, federasyon üzerinde yıllarca görüşmeler yapıldığını anlattı.

77-79'dan 2017'ye müzakere masasında Kıbrıs Türk tarafının samimi olduğunu ve masadan kaçmadığını vurgulayan Hasipoğlu, "Federasyonu neden artık görüşelim?" diyerek, Güney Kıbrıs'ın samimi olmadığını belirtti. Federasyon için trenin kaçtığını dile getiren Hasipoğlu, Güney Kıbrıs'ın egemenliği Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemediğini belirtti.

Müzakerelerin başlaması için egemen eşitliği talep etmenin önemine dikkat çeken Hasipoğlu, Maraş açılımı hem UBP'nin hem Tatar'ın KKTC'ye verdiği büyük bir hizmet olduğunu kaydetti. Hasipoğlu, "Artık bu toprakların verilmesi söz konusu değil, Maraş vatan toprağıdır" dedi.

"BM Güvenlik Konseyi kararları alındığı zaman federasyon müzakereleri vardı, artık yok" diyen Hasipoğlu, vakıfların hakkını aramasının doğal olduğunu ifade etti.

Türk tarafının bu kadar zaman ne kazandığını soran Oğuzhan Hasipoğlu, Avrupa'nın verdiği sözlerin hangisini tuttuğu sorusunu sordu.

Ayrılıkçı politika eleştirilerini de doğru bulmadığını dile getiren Hasipoğlu, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden, Türk askerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

"Maraş KKTC toprağıdır ve yasalar doğrultusunda açılmaya devam edecektir" diyen Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın siyasi duruşu yanında kurduğu önemli komitelere dikkat çekti. Hasipoğlu, uluslararası camianın, Kıbrıs Türk halkının yeni dış politika anlayışı ve egemen eşitlik talebini anlaması gerektiğini kaydetti.

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