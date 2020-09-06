Öksüz: "Şu an ikinci dalgadayız... Eksikler nedeniyle birinci dalgadan çok daha riskli"

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, ülkede 28 pozitif vaka tespit edilmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak, sürecin en başından bu yana, sağlık profesyonellerinin görüş ve tavsiyelerinden asla şaşılmaması yönünde söylemlerde bulunduklarını ancak bu söylemlerinin dinlenmediğini, rekor vaka sayısına ulaşıldığını kaydetti.

Bu noktadan sonra ülkeye 3 gün de gelse yarım gün de, her kim olursa olsun karantina uygulanması gerektiğini ifade eden Öksüz, toplumun kendi sağlığı açısından oldukça endişeli olduğunu vurguladı.

İKİNCİ DALGA NEDEN DAHA RİSKLİ?

Şu an ikinci dalganın yaşandığında işaret eden Öksüz, "Fakat 2.dalga 1.dalgadan çok daha farklı ve riskli, neden mi?" diyerek, mevcut eksiklikleri şöyle aktardı:

•Koruyucu aşılarımız henüz daha gelmedi.

•Bireylerin bağışıklığı çok düşük.

•Çocuk , bebek ve risk grubundakiler risk altında.

•Yurt dışından gelen bazı ilaçlar ihracat yasağında.

•Ülkeye gelmeye başlayan bazı öğrenciler tedbirlerden uzak ve rahat.

•Hastalıklar bir ay içerisinde gerek mevsim değişikliğinden gerekse de salgından dolayı artacak.

•Seçim arifesi kontaminasyonu hızlandıracak.

•Hastanelerimizdeki yoğunluk arttığından kontaminasyon hat safhada olacak.

•Pandemi Hastanesi 1 ay gibi kısa sürede bitmesi bizleri mutlu etse de , binanın fiziki olarak konuşlandığı yer yerel yönetim ve bilir kişilerde tam anlamıyla soru işareti.

Umut Öksüz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ve sürecin en başından beridir TEK söylediğimiz konu bilir kişilerin ve sağlık profesyonellerinin görüş ve tavsiyelerinden asla şaşmamanızdı...

Fakat Sonuç?

Bugün 26 rekor vaka , 8’i yerel...

Bu noktadan sonra ister 3 günlük gelsin, ister yarım günlük. Her kim gelirse gelsin karantina kural ve koşulları uygulanması gerekmektedir.

Toplum yoruldu, toplum kendi sağlığı yönünden ne yazık ki çok endişeli. Fakat tedavi süresinden değil, koruyucu sağlık önlemlerinin yetersiz oluşundan. Bu konuda alınan kararların yetersizliğinden.

Bizler elimizden geleni yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

Fakat sizler bilimin ışığında şeffaf bir şekilde davrandığınızı topluma göstermek zorundasınız.

Şu anda ise 2.dalgadayız...

Fakat 2.dalga 1.dalgadan çok daha farklı ve riskli, neden mi?

•Koruyucu aşılarımız henüz daha gelmedi.

•Bireylerin bağışıklığı çok düşük.

•Çocuk , bebek ve risk grubundakiler risk altında.

•Yurt dışından gelen bazı ilaçlar ihracat yasağında.

•Ülkeye gelmeye başlayan bazı öğrenciler tedbirlerden uzak ve rahat.

•Hastalıklar bir ay içerisinde gerek mevsim değişikliğinden gerekse de salgından dolayı artacak.

•Seçim arifesi kontaminasyonu hızlandıracak.

•Hastanelerimizdeki yoğunluk arttığından kontaminasyon hat safhada olacak.

•Pandemi Hastanesi 1 ay gibi kısa sürede bitmesi bizleri mutlu etse de , binanın fiziki olarak konuşlandığı yer yerel yönetim ve bilir kişilerde tam anlamıyla soru işareti.

Ve daha bir çoğu...

Bu kış zaten zor geçecekti fakat keşke 2.dalgaya böylesine riskli bir dönemde girilmesine vesile olunmasaydı.

Keşke pandeminin 6.ayına girdiğimiz bu günlerde 2.dalgaya tüm herşeyimiz ile hazır olsaydık, keşke..."