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Oktay'dan daha çok aşı istenecek

Fuat Oktay Ekonomik Örgütler Platformu'nu Ankara'ya davet etti. İş adamlarımız aşı temini gündemiyle Ankara'da olacak

18 Şubat 2021 Perşembe 14:41
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Oktay'dan daha çok aşı istenecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ekonomik Örgütler Platformu üyelerini Ankara’ya davet etti.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in SESKIBRIS’a verdiği bilgiye göre görüşme 23 Şubat Salı günü gerçekleşecek.

Deniz, görüşmede tek bir gündem maddeleri olacağını ifade ederek” Daha fazla aşı talep edeceğiz” dedi.

Turgay Deniz şöyle devam etti:

“Sayın Oktay’ın ülkemizi ziyaretinde bizlerle bir görüşmesi olacaktı ama daha sonra zaman darlığı nedeniyle bu görüşmeyi yapamadık. Bize size Ankara’ya davet edeceğim demişti ve o davet yapıldı. Biz önümüzdeki hafta Salı günü öğleden sonra Sayın Oktay ile görüşeceğiz. Bu görüşmede tek gündem maddemiz var o da aşıdır. Biz aşı ile yatıp aşı ile kalkıyoruz. Ekonominin kurtulması aşının teminine bağlıdır. Bu aşı ancak devletler arasında temin edilebiliyor. Yani parayla alamıyorsunuz bu aşıyı. O nedenle Biz Sayın Tatar’dan başlayarak tüm yetkilileri aşı üzerine lobicilik yapmaları çağrısında bulunmuştuk: Hem Türkiye hem Avrupa Birliği noktasında. Biz Salı günkü toplantıdan sonra umarım Çarşamba günü güzel haberler veririz. Çünkü ikna etmemiz lazım. Bizim nüfusumuzun küçük olmasını avantajını kullanmamız lazım. Küçüklük bizim için bir dezavantaj ama aşı ile bunu avantaja çevirebiliriz. Tüm nüfusu aşılarsak, dünyanın gündemine taşır, tanınmamışlığımız da aşılır. Turizm potansiyelimiz patlar. İnsanların yurt dışından gelip ev almasını sağlayabiliriz. Aç-kapadan kurtulmuş oluruz. Biz coğrafya olarak Türkiye’nin bir mahallesinden bile küçüğüz"

SES KIBRIS

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