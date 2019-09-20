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Oktay: "Kapalı Maraş malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacak"

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." dedi.

20 Eylül 2019 Cuma 12:35
Oktay: "Kapalı Maraş malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." dedi.

Oktay, "Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder. Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
OktayMaraşçaıklama
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Vatandaş20 2019-09-20 12:48:31

Kıbrıs'lı Türkler Kıbrıs'ta en az Rumlar kadar söz sahibidir. Emperyalist güçler Rumların arkasında ne kadar olursa olsun bu gerçek değişmez.

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gökhan kara 2019-09-20 12:59:13 @Vatandaş20

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