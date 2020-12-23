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OKTAY: “KKTC’YE 800 MİLYON TL AKTARILACAK”

Başbakan Ersan Saner, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. 

23 Aralık 2020 Çarşamba 18:01
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OKTAY: “KKTC’YE 800 MİLYON TL AKTARILACAK”

Başbakan Ersan Saner, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü. 

Görüşmeye, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. 

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. 

Basın toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 800 milyon TL’nin KKTC’ye aktarılacağını, maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmayacağını, e-devlet projesi bürokrasinin azaltılacağını, yol çalışmalarına hız verileceğini, Ercan Havalimanı’ndaki çalışmaların 7-8 ay içinde tamamlanmasını istediklerini söyledi. Oktay, KKTC bütçesine destek vereceklerini ve 500 yataklı yeni bir hastanenin inşa edileceğini ifade etti. 

Oktay, aktarılacak paranın Kıbrıs Türkünün hayatına yansıyacak, yaşam standartlarını yükseltecek projelere yansımasını istediklerini kaydetti. 

Başbakan Ersan Saner de Türkiye’nin yardım ve desteklerinden mutluluk duyduklarını söyleyerek, teşekkür etti. 

Saner, Türkiye’nin desteğiyle devlete ait tüm işlemlerin Internet üzerinden yapılabileceği, bürokrasinin azaltılacağı bir sistemin kurulmasına yönelik çalışmaların hız kazanmasının ciddi bir kazanım olduğunu ifade etti. 

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