Oktay: Türk Dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmiştir. KKTC, geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu güzel başlangıç, Türk Dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.