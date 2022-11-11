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Oktay: Türk Dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesinin, Türk dünyasına ve Kıbrıs Türklerine hayırlı olmasını diledi.

11 Kasım 2022 Cuma 12:09
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Oktay: Türk Dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun



Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmiştir. KKTC, geçmişi ve geleceğiyle Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu güzel başlangıç, Türk Dünyasına ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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