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Oktay:Türkiye’ye işgalci diyenler, işgalci görmek istiyorsa aynaya baksınlar

BRT’de özel yayına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Fuat Oktay Doğu Akdeniz’de yapılan hidro karbon aramalarına değindi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 23:30
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Oktay:Türkiye’ye işgalci diyenler, işgalci görmek istiyorsa aynaya baksınlar

BRT’de özel yayına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Fuat Oktay Doğu Akdeniz’de yapılan hidro karbon aramalarına da değindi.

Oktay, Ada’da var olan kaynakların eşit paylaşımı ve kullanımı sağlanması halinde barışı getirebileceğini ifade etti. Yunanistan Başbakanı ile Güney Kıbrıs Lideri’nin Türkiye’ye yönelik söylemlerini eleştiren Oktay, “Türkiye’ye işgalci diyenler, işgalci görmek istiyorsa aynaya baksınlar. 1571’ten bugüne kadar Türkiye Ada’da varlığını sürdürüyor” dedi.

Vakıf mallarının bile şahıslaştırarak Rumlara verildiğini anlatan Oktay, Yunanistan’ın vakıf mallarını istismarın ötesinde bir kullanıma açtığını kaydetti.

Yunanistan ve Rum ikilisinin yıllarca Kıbrıs Türlerine haksızlık yaptığını ve yıllarca dayanılmaz işkenceler yaşattığını anlatan Oktay, tüm bunlara rağmen Kıbrıs Türkü’nün çözümden hiçbir zaman kaçmadığını anlattı.

KAYNAK: BRT
        
        
      


        
        
 

Son Güncelleme: 11.02.2021 00:43
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