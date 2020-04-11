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Okul Öncesi ve İlkokul dersleri BRT2’de yayınlanmaya başlıyor

Okul Öncesi, İlkokul 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf dersleri BRT2’de yayınlanmaya başlıyor

11 Nisan 2020 Cumartesi 22:17
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Okul Öncesi ve İlkokul dersleri BRT2’de yayınlanmaya başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf dersleri BRT 2’de yayınlanmaya başlıyor.

Uzaktan eğitim kapsamında daha önceden egitim.mebnet.net Kesintisiz Eğitim Merkezi’nde yayınlanan İlköğretim Dairesi’ne bağlı Okul Öncesi, 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf ders videolarımız, daha çok öğrencimize ulaştırılmak için 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 14.00’ten itibaren BRT 2’de ve BRT Haber Facebook sayfasından yayınlanmaya başlıyor.

Bu doğrultuda hazırlanan ders programları ve yayın akışı her hafta sizlerle paylaşılacak ve Kesintisiz Eğitim Merkezi’ne yeni eklenen videolar, bir hafta sonra BRT 2 ekranından ve BRT Haber Facebook sayfasından yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Okul ÖncesiIlkokul
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