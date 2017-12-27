Okyay Sadıkoğlu'ndan 'eşcinsellik' yorumu

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Adayı Tigin Kişmir'in " Eşcinsel evliliklere karşı değiliz!" açıklamasına, Demokrat PArti Lefkoşa milletvekili adayı Okyay Sadıkoğlu'ndan şok bir cevap geldi.

Sosyal medyada paylaşılan habere yorum yapan Sadıkoğlu "Ben karşıyım" dedi. Okyay Sadıkoğlu'nun bu yorumu tartışmalara neden oldu.

TİGİN KİŞMİR'İN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

“Eşcinsel Evliliklere Karşı Değiliz”

Kişileri ve yönelimlerini ötekileştirmemek gerekiyor. Parti olarak bizim böyle ötekileştirme zihniyetinde bir yapımız yoktur. DP her dönemde ayrıştırıcı değil birleştirici olmuştur. Eşcinsel evliliklere karşı değiliz. Bu insanlarımızı da anlamak gerekiyor. Bu konuda bir yasa çalışması yapılmalı ve meclisten geçirilmelidir.