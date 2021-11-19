Olguner: "Kazandığımız parayı benzine çarçur ediyoruz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM) Üyesi ve mimar Onur Olguner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda benzin zamlarına dikkat çekerek, kapsamlı toplu taşıma vizyonunun gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Olguner’in paylaşımı şu şekilde:

Ülkemizde benzine zam can yakan bir semptom iken, benzine bağımlılığımız en ciddi hastalığımızdır.

Ortalama ekonomik bir araba için ayda verdiğimiz;

taksit 2500 TL

seyrüsefer 50 TL

servis ve bakım 100 TL

sigorta 100 TL

Benzin 700 TL

Ayda ortalama 3450 TL’yi arabalarımıza harcıyoruz. Arabalarımız bizden neredeyse ayda bir asgari ücret talep ediyor.

Toplu taşıma olmayan bir ülkede “lüks” arabalarımız içinde fakir bir şekilde yaşıyoruz.

Alın teriyle kazandığımız parayı, ortadoğudan gelen benzine çarçur ediyoruz.

Petrol tüketerek doğaya zarar veriyoruz. Gelecek nesillere hıyanet ediyoruz.

Bu kadar fazla araç yükünü kaldırmayan yollarımızda canımızı tehlikeye atıyor ve ölüyoruz. Evet ortalama olarak neredeyse her hafta birimiz ölüyoruz.

Benzin fiyatının yükselmesinin hayatımıza bu kadar kötü etkilememesi için tek yapmamız gereken şehirlerimizde ve ülkemizde KAPSAMLI TOPLU TAŞIMA VİZYONUNU gerçekleştirmektir.

Bizler aslında arabalarımızın kölesine dönüşmüş durumdayız.

Bu köleliği kıracak çağdaş vizyon biz Kıbrıslı Türklerde vardır! Yeter ki vizyonları talep etmekten geri durmayalım.