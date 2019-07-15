Ölü bulunan kadının kimliği tespit edildi!

Lapta’da Balıkçı Barınağının mendirek bölgesinde, deniz içerisinde ölü olarak bulunan kadın şahsın 78 yaşında Kamila DRUZHINA isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13 Temmuz tarihinde, Lapta’da Balıkçı Barınağının mendirek bölgesinde, deniz içerisinde ölü olarak bulunan kadın şahsın Rus uyruklu 78 yaşında Kamila DRUZHINA isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Kamila DRUZHINA’nın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor