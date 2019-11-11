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Ölümlü kaza zanlısı cezaevine gönderildi

11 Kasım 2019 Pazartesi 17:51
Ölümlü kaza zanlısı cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) - Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda polis memuru Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği trafik kazasında sorumlu tutulan zanlı Mustafa Ürcan, bugün mahkemeye çıkarıldı. 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hatice Zeybek, olguları aktardı. Polis, 2.11.2019 tarihinde saat 00.45 raddelerinde Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Mustafa Ürcan’ın (E-33) 269 miligram alkollü içki tesiri altında, tehlikeli ve süratli bir şekilde yönetimindeki MH 313 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ev Su yakınlarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden Seda Suat Yılmaz yönetimindeki PJ 358 plakalı aracın arka kısmına çarptığını mahkemeye aktardı.  Polis, Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun solundan çıkan PJ 358 plakalı aracın toprak alan içerisinde park halinde bulunan birleştirici çekici aracın arka kısmına çarparak durduğunu belirtti. Polis, kaza sonucu PJ 358 plakalı araç sürücüsü Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Devrim Yılmaz olay yerinde yaşamlarını yitirdiğini söyledi. Polis, kazada yaralanan Ürcan’ın çenesindeki kırıklar nedeniyle ameliyat edildiğini ve dün taburcu olduğunu belirtti. Polis, zanlının ifade vermediğini ve herhangi bir beyanda bulunmadığını belirterek, üç ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, üç ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına ve ehliyetinin geçici olarak el konulmasına emir verdi.  

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Anahtar Kelimeler:
Ölümlü Kaza
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İbret olsun 2019-11-11 22:30:16

Alkol, en büyük trafik canavarıdır. Herkes uyansın artık. Yemeye, içmeye meraklı bir toplumuz, güzel de alkollü araç kullanmamamız gerektiğini en acı şekilde anlatan bu elim trafik kazası herkese ibret olsun. Gencecik bir aile gitti. Hepimiz ağladık.

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