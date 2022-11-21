Ölümlü kazada karar açıklandı!

(Kamalı Haber)

Değirmenlik - Girne yolu üzerinde meydana gelen ve Yunus Alkan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasından sorumlu tutulan şoför Ayhan Kılıç’ın aleyhindeki karar açıklandı.

Kılıç beraat etti.

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olmak suçuyla itham edilen sanık suçlamaları kabul etmemişti.

Kararı okuyan Soytaç, sanığın süratli olmaması, yola aniden giren ve kamuflaj giren Yunus Alkan’ı görme ihtimalinin olmaması, yol kenarındaki ağaç dalları nedeniyle kamuflaj giyen birini görme ihtimali olmadığını belirtti.

Soytaç, tüm bu şartlar altında yola koşarak çıkan Yunus Alkan’ı görme ihtimali olmadığından kazanın önlenemez bir kaza olduğunu ve sanığın beraatine karar verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

6 Temmuz 2019 tarihinde Değirmenlik Girne anayolu 2-3 kilometreleri arasında TLY 989 plakalı araçla Ayhan Kılıç’ın yolun solundan sağına geçmeye çalışan Değirmenlik’te sakin Yunus Alkan’a aracının sol ön kısmı ile çarpmıştı. Yaya Yunus Alkan, yol içerisine savrularak, yaralanmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.