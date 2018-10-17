Ölümlü kazada karar açıklandı

Serdarlı – Gönendere Anayolunda 2018 yılı Nisan ayında meydana gelen trafik kazasında Hasan Maraşlı’nın ölümüne neden olan sanık Atıf Sunar hakkındaki karar bugün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Serdarlı – Gönendere Anayolunda 26 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen trafik kazasında Hasan Maraşlı’nın ölümüne neden olan sanık Atıf Sunar hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesinde ölüme sebep olma”, “Gerekli dikkat ve ihtimamı göstermeden araç sürerek trafik kazası yapmak”, “Aceleyle halka tehlike teşkil edecek şekilde motorlu araç kullanıp kaza yapmak” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Sunar, 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yüz yüze çarpışmışlardı…

Sanık Atıf Sunar, 26 Nisan 2018 tarihinde başkasının adına kayıtlı olan ve sahibinden izinsiz olarak aldığı JZ 139 plakalı araçla Serdarlı – Gönendere anayolunda Serdarlı istikametinden Gönendere istikametine doğru seyrederken dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu yolun solunu muhafaza etmeyerek sağ şeride geçmiş ve karşı istikametten gelen Hasan Maraşlı yönetimindeki EF 528 plakalı araç ile yüz yüze çarpışması sonucu ölümle neticelenen trafik kazası meydana gelmişti. JZ 139 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralanmış, EF 528 plakalı araç sürücüsü Hasan Maraşlı ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

“Trafikteki sorumsuz davranışlar ülkemizi yangın yerine çevirdi…”

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Atıf Sunar’ı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu birinci davaya konu suçun cezai suç teşkil edecek ihmal derecesine varmayan tedbirsiz ve dikkatsiz araç sürüp bir şahsın ölümüne sebebiyet vermeye ilişkin olduğunun altını çizen Hacımulla, yasa koyucunun konu suç için 7 yıla kadar hapis cezası ön gördüğünü belirtti. Hacımulla, sanığın mahkum olduğu tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucunda bir kişinin ölümüne neden olma suçunun en temel insan haklarından biri olan yaşam hakkını yasal olmayan bir şekilde ve geriye dönüşü olmaksızın ihlal edilmesi sonucunda oluştuğunu ifade etti. KKTC’de son yıllarda kazaların ve özellikle ölümle neticelenen trafik kazalarının arttığının yargıya intikal eden davaların fazlalığından gözlemlendiğine dikkatleri çeken Hacımulla, ölümle neticelenen trafik kazalarının toplum en büyük sorunlarından birisi olduğunu ve trafikteki sorumsuz davranışların ülkemizi yangın yerine çevirdiğini vurguladı. Hacımulla, caydırıcı cezaların tek başına ölümle neticelenen trafik kazalarının önünü alamayacağı gerçeği karşısında trafik kazalarının önlenmesinde sürücüler dahil toplumun tüm bireylerinin trafik konusunda devlet tarafından eğitilip bilinçlendirilmelerinin gerekliliğinin de yadsınamayacak bir gerçek olduğunun altını çizdi.

“Sanığa caydırıcı ve ibret verici bir ceza verilmeli…”

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Atıf Sunar’a hürriyeti bağlayıcı türden bir ceza vermeyi, gerek sanığın ıslahı gerekse kamu vicdanında olumsuz bir etki yaratılmaması ve sanığa verilecek cezanın caydırıcı ve ibret verici olması açısından gerekli olduğu sonucuna vardıklarını belirterek, sanığı 3 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı. Hacımulla, ayrıca kamu menfaatinin korunması amacıyla sanığın tahliyesi sonrasında 1 yıl süreyle sürüş ehliyeti almaktan ve bulundurmaktan men ettiklerini de açıkladı.