Ölümlü kazanın gerçekleştiği yolda ehliyetsiz genç yakalandı

Karaoğlanoğlu Anıtı önünde meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazası nedeniyle bugün kaza mahallinde yolun konumu ile ilgili eylem yapılacağından dolayı polis tarafından tedbir alındığı sırada yolda seyir halinde bulunan bir araç sürücüsünü kontrol maksatlı durdurulup yapılan kontrolde, 17 yaşındaki konu araç sürücüsünün sürüş ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Bahse konu araç sürücüsü hakkında sürüş ehliyetsiz araç kullanma ve sigorta kapsamı dışında araç kullanma suçlarından rapor edildi.

Kaynak: Gadara Medya