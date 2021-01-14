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Ombudsman Bütçesi Komiteden geçti

Bütçe görüşmeleri… Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesi Komitede onaylandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:52
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Ombudsman Bütçesi Komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2021 Mali Yılı Bütçesi görüşmeleri çerçevesinde, 3 Milyon 782 Bin 300 TL olarak öngörülen Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesini oybirliğiyle onayladı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığında yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.

Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu yanında davetli olarak; Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı ile Bütçe Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve Maliye Bakanlığı’ndan bürokratlar da katıldı.

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