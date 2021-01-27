ÖNAL: “ÖZEL SEKTÖR OLARAK GELECEĞİMİZİ PLANLAMAKTAN UZAĞIZ”

ÖZEL HABER

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Yaşadığımız pandemi sürecinde kamu yönetimini değerlendiren Önal, “Biz kapanacağız açılacağız, sonra aynı hataları tekrar yapacağız. Böyle ekonomiyi kurtaramayız. Kamu yönetimi aslında krizi yönetmekle sorumludur. Karar alma süreçlerinin gereksiz bir şekilde uzatıldığını, aynı konuların gereksizce tartışıldığını ve kamuoyu ile iletişimin oldukça yetersiz olduğunu görüyoruz. Maalesef krizin yönetimi ile ilgili, tam olarak kararlar üretemediklerini görüyoruz. Maalesef olumlu ve olumsuz senaryolarımız yok. Görsel yeteneğimiz çok zayıf. Organizasyon yeteneğimiz de çok zayıf. Neden ihtiyaç duyulmayan alanlardan kaydırma yapılmıyor? Bilmiyorum. Ama yapamıyoruz. Teknolojiden de yeterince faydalanamıyoruz. Bir organizasyonsuzluk silsilesi devam ediyor. Dilerim bundan sonra dersler alırız ve her şeyi planlarız. Biz de özel sektör olarak geleceğimizi planlamaktan uzağız. Müşterilerimizin birçoğunda, gelecekle ilgili korku yaşıyoruz. Bu korkuyu giderecek olan, iyi yönetim ve organizasyondur” dedi.