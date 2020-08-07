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Önce darp etti sonra bıçakladı

Sevgilisine mesaj attığı gerekçesi ile sokak ortasında M.S'yi önce darp edip sonra bıçaklayan zanlı S.T.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ağustos 2020 Cuma 15:39
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Önce darp etti sonra bıçakladı

Sevgilisine mesaj attığı gerekçesi ile sokak ortasında M.S'yi önce darp edip sonra bıçaklayan zanlı S.T.A tutuklanarak  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı S.T.A'nın yaralama ve darp suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 05.08.2020 tarihinde saat 22.30’da Lefkoşa’da sakin zanlı S.T.A'nın sevgilisine mesaj attığı gerekçesiyle, Lefkoşa’da yol içerisinde yürüdüğü esnada araçla yanına gelip, araçtan indikten sonra sağ eli ile adı edilenin sol yanak kısmına tokat vurup darp ettiğini, akabinde giydiği pantolunun sağ cebinden çıkardığı kesici bir cisimle elini açtığı esnada adı edilenin sağ kolunun iç kısmından 6 santim uzunluğunda kesip, yaraladığını belirtti.

Polis, olayın 07.08.2020 tarihinde polisin bilgisine getirildiğini ve zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, olayda kullanılan kesici aletin arandığını ve tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Darp
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