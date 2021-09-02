Öncü resmi başvurusunu yaptı..

Kalabalık bir grup ile UBP Genel Merkezine gelen Nahit Öncü, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’na önümüzdeki günlerde yapılacak UBP Gazimağusa ilçe Başkanlığı yarışına resmi başvuruda bulundu.

Başvuru sırasında konuşan Öncü, “amacımız partimize yakışır bir ilçe yapısı oluşturmak. Partimizi yeniden tek başına iktidara taşıyacak kadroların oluşması, yerel seçimlerde bölgemizde bulunan belediyeleri kazanmak için yeni bir enerji ve sinerjiye ihtiyaç olduğunu gördüğümüz için adayım” dedi.

Öncü’nün konuşması şöyle;

“Aday olacağımın duyulmasından sonra bizzat gelip destek beyan eden gerekse telefonla arayıp destek veren tüm partililerimize de şükranlarımı sunmak istiyorum. Birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.

Bu vesile ile bugün UBP Genel Merkezinde resmi adaylık başvurumu yaptım. Amacımız partimizi yeniden tek başına iktidar olması için bölgemizde açık ara bir numara yapmaktır. Bu vesile ile tüm üyelerimize ulaşacağız. Kırgınlıkları küskünlükleri bitireceğiz. Partimizin yeniden büyümesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”

“Allah yar ve yardımcımız olsun. “