Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!

"Onlar için yoksulluğun zerre kadar önemi yok"

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), "çoğunluğun iflası, açlığı ve yoksulluğu üzerinden, onları ezerek kurulan mutlu azınlık rejiminin çökmeye mahkum olduğunu" belirtti. Oda, bu yapıdan kurtulmak için bugüne kadar olduğu gibi sorumluluk almaya devam edeceğini kaydetti.

18 Ağustos 2022 Perşembe 20:25
29 Okunma
"Onlar için yoksulluğun zerre kadar önemi yok"


KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir devletin sadece vergi topladığı zaman başarılı sayılmadığı ifade edilerek, “Kimden, ne kadar aldığı, topladığı, ardından da aldığını, topladığını nerede ve nasıl kullandığı veya harcadığı çok daha önemlidir” denildi.

Bir ülkenin, bir toplumun doğrudan geleceği ile ilgili olan bu iki konuda tam bir “çuvallama” yaşandığı ileri sürülen açıklamada, "ne yerinden vergi toplandığı, ne de toplananın yerinde kullanıldığı" belirtildi.

Açıklamada, “Dağıtılan ve göz yumulan bunca ranta rağmen, verginin yüzde 75’i dolaylı yoldan, çoğunluğu oluşturan çalışanlardan, ustalardan, sosyal sigorta emeklisinden, esnaf zanaatkârdan, üreticiden yani dar gelirli ve yoksullardan toplanıyor” ifadeleri kullanıldı.

 “Toplanan vergiler yerinde kullanıldı mı? Bu toplumun sırtından yarattıkları kaynak nerede ve nasıl kullanılıyor?” soruları sorulan açıklamada, kaynağın, sadece tüketen yapının harcamaları ve devamlılığı için kullanıldığı savunuldu.

 “Bu harcamalar içinde toplumun ihtiyaç duyan kesimleri için kaynak yoktur, olmamıştır” denilen açıklamada, son hayat pahalılığı uygulaması ve ekonomik destek paketlerine atıfta bulunuldu.

Açıklamada, “Onlar için TL değer kaybının, yoksulluğun zerre kadar önemi yoktur. Onların vicdanlarında markete gittiklerinde ekmeği düşünerek alanların yeri yoktur. Elektrik, su, iletişim, ulaşım harcamalarından sonra insanların aşsız, eğitimsiz ve sağlıksız kalmaları ilgi alanlarına girmiyor” ifadelerine yer verildi.

 “Ülke istihdamının yarısını sırtında taşıyan küçük ve orta boy işletmelerin, esnaf ve zanaatkârların, sigortalarını ödeyip, ödeyemedikleri, kiraya, borca, faize yettirip yettiremedikleri hükümetin kapsamına girmediği” öne sürülen açıklamada, “Genel çoğunluğun bugünden sonra konuta erişip erişemeyeceği ise hiç gailelerinde değil” denildi.

 “Pahalılığa daha çok göz yumarak, bu sayede dar gelirliden, yoksuldan daha çok vergi toplayamaya çalışan bir zihniyet ile karşı karşıya olunduğu” iddia edilen açıklamada, gündemi çarpıtmak, şaşırtmak için her şeyin yapıldığı ileri sürüldü.

8 bin 600 TL’lik asgari ücretten vergiyi ortadan kaldırabilecek bir erk dahi olmadığı kaydedilen açıklamada, katma değeri, zenginliği yaratan çalışan insanları hiçe saymanın sonuçlarının ülkeyi kasıp kavurduğu, kaosu daha da büyüttüğü savunuldu.

Açıklamada, “Yıkımlarda, savaşlarda, hangi rejimde yaşıyorsak yaşayalım, yöntem; halkın yanında durmaktır, dayanışmadır, paylaşmayı bilebilmektir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkârlar OdasıKTEZO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"BM, Nükleer Santralin Rus birliklerinden arındırılmasını sağlamakla yükümlü"
"BM, Nükleer Santralin Rus birliklerinden arındırılmasını sağlamakla yükümlü"
Devrim Barçın'dan önemli açıklama!
Devrim Barçın'dan önemli açıklama!
Toros: İstikrarın oluşamayacağı ortadadır
Toros: İstikrarın oluşamayacağı ortadadır










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim