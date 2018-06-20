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"Onu öldürecektim"

Çatalköy’de ayrıldığı kız arkadaşının çalıştırdığı işyerini basarak sağa sola ateş eden Oktay Şölen’in polise itirafı olayın ciddiyetini gözler önüne serdi

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:47
"Onu öldürecektim"

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Çatalköy’de önceki akşam önceden gönül ilişkisi olduğu Ayşen Kanburoğlu’na öfkelenerek, tabanca ile iş yerini basan zanlı Oktay Şölen tutuklandıktan kısa bir süre sonra polise iş yerine ayrıldığı kız arkadaşı Ayşen Kanburoğlu’nu öldürmek için gittiğini itiraf etti.

Çatalköy’de Tim’s Cafe Bar’ı basarak, kullanımındaki aracı masalarda oturan müşterilerin üzerine süren, daha sonra araçtan inerek sopayla camları kıran ve tabanca ile üç kişinin üzerine beş el ateş eden Şölen, dün sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Üç kişiye beş el ateş etti

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Üzeyir Kürşat Koşer, zanlı Oktay Şölen’in “Katle teşebbüs”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma, ateş etme” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Üzeyir K.Koşer, zanlının önceki gün saat 19.00 sıralarında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu markası meçhul 7.65 tabanca ile önceden gönül ilişkisi olduğu Ayşen Kamburoğlu’nun işletmeciliği yaptığı bara gittiğini söyledi.

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Koşer, zanlının önce yönetimindeki araç ile masalarda oturan müşterilerin üzerine aracını sürdüğünü daha sonra, sopa ile camları kırarak kasten hasara uğrattığını belirtti.

Zanlının tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile Ayşen Kamburoğlu ve beraberinde bulunan A.N. ve J.K., ,isimli şahıslara 5 el ateş ettiğini ifade eden Koşer, görgü tanıklarının polisi araması ile zanlının olay yerinde yakalandığını ifade etti.

3 farklı ifade verdi

Koşer, zanlının tutuklandıktan sonra tabancayı kimden ve nereden aldığına dair çelişkili ifadeler verdiğini belirtirken, Lefkoşa’da evinde arama yapıldığını söyledi.

Şölen’in Kamburoğlu’nu öldürmek için iş yerine gittiğini gönüllü ifade vererek itiraf ettiğini kaydeden Kürşat, birçok görgü tanığının ifadesinin alınacağını ve bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini kaydetti.

Akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti

Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığına dair ifade verdiğini kaydeden Kürşat, Şölen’in Barış Ruh Hastanesi’nden geçirileceğini kaydederek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Polisin tutukluluk süresinin ardından söz hakkı alan zanlı Oktay Şölen, “Sinir hastayım, tedavi görüyorum ve ağır haplar kullanıyorum. Hastaneye gitmek istiyorum” dedi.

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Mustafa 2018-06-20 11:02:57

Adamlar öldürmekten başka bişey düşünmüyor..Vay hayvan vay...Seni bu memlekete sokanın ta bilmem neyine.Gönderin bu hayvanı geldiği dağa/ormana,temizleyin bu hayvanları bu ülkeden..Bunların yüzünden buradaki düzgün ve namuslu insanlar da zarar görüyor...

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Doğru Söz 2018-06-20 11:13:47

Allah Allah. Herkeste silah mı var! Türkiye'de ne varsa KKTC de de olacak diyenlerin aslında ne demek istediklerini geç anladık. Sandık ki teknoloji ve yatırım manasında, halbuki sosyal adli ve dinsel yaşam manası kastedilniş. Silah bulundurmak serbest mı? Nereden alabilirim? Hükümet!...

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