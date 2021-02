“ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL KKTC AYAĞA KALKACAK”

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Bertan Zaroğlu, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki konulara değindi.

Zor bir süreçten geçtiğimizi söyleyen Bertan Zaroğlu, ekonomik problemlerinde sağlık problemlerinin çözümü ile beraber paralel bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Bir takım tedbirlerin elbette alınacağını ifade eden Bertan Zaroğlu, geçmiş hükümet döneminde de ihtiyaç olarak kesintilerin yapıldığını anımsattı. Zor süreçten geçilerek kesintilerin insanlara iade edildiğinden söz eden Zaroğlu, halk arasında olan sıkıntıları Milletvekilleri ve Bakanları bilgilendirdiğini kaydetti.

Bütçesi sınırlı bir ülke olduğumuzu söyleyen Zaroğlu, Anavatan Türkiye’nin desteğini almadan ayakta durmanın ise mümkün olmayacağına işaret etti. 40-50 yıldır süre gelen yapının düzelmesi gerektiğinin herkes tarafından söylendiğini anlatan Zaroğlu, pandemi sürecinin atlatılması ile birlikte ayağa kalkmanın mümkün olabileceğine işaret etti. Yakın bir süre içerisinde belli sistem değişikliği ile birlikte belirli değişiklikler ile birlikte sorun ve sıkıntıları üzerinden gelinebileceğine dikkat çeken Zaroğlu, ülkedeki sorunları tek başına değerlendirilme yapılmasını doğru bulmadığını kaydetti. Her şeyin birbirine bağlı olması ile birlikte günün sonunda siyasete bağlı olduğunu söyleyen Zaroğlu, siyasetin düzeldiği noktada her şeyin yavaş yavaş düzeleceği inancında olduğunu ifade etti.

Uzun bir süredir pandemi ile uğraşıldığını anlatan Zaroğlu, pandemi le uğraşmayı öğrendiğimiz şlk aşamadan bu yana ekonominin kötü gütmesinin bütün dünya tarafından bilinmesinin altını çizdi. Tüm dünya ülkelerinde ekonomik sorunların söz konusu iken dünya ekonomisinin yerle bir olduğunu anlatan Zaroğlu, kervan yolda dilir gibi bu sürecinde atlatılacağına işaret etti. Bazı kararlar alındığında bir önceki hükümetle aynı kaderin yaşandığını ifade eden Zaroğlu, sorun yumağının üstesinden yavaş yavaş gelinirken hiçbir zaman ilk noktada olduğumuzu düşünmemiz gerektiğini söyledi.

“KÜÇÜK BİR GEMİYİZ”

Ekonomik nedenlerin çeşitli dönemlerde yansımaları olacağını belirten Zaroğlu, yüzde yüz çözüm noktasında kimsenin neyin nasıl çözüleceğine dair kararların alınmadığına vurgu yaptı. Devletin esnafını mağdur etmeyeceğinden söz eden Zaroğlu, süreci yaşayarak ufak tefek hayatarın da olabileceği kanaatinde olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inin küçük bir gemi olduğunu ifade eden Zaroğlu, “Geminin dümenini çevirdiğinizde bir anda dönüş yapabilirsiniz. Hayatlı bir dönüş yaptığınızı düşünürseniz çok çabuk bir şekilde doğru yöne gelebilrisiniz ama Titanic gibi bir gemide dümeni çok fazla çevirerek çok milim bir hareket oluşur. Biz Titanic değiliz biz küçük bir gemiyiz” diyerek onun için kimsenin paniğe kapılmamasını söyledi.

“ELEŞTİRİLERİ ESİRGEMEYECEĞİZ”

Hükümetlerin almış olduğu bir takım yanlış kararlarının olduğunu anlatan Zaroğlu, alınan hatalardan ise dönüşün mümkün olabileceğine işaret etti. Hükümetin eleştirilmesi gereken noktalarda eleştirilmesi gerektiğinden söz eden Zaroğlu, hükümetin hatalarını gördükleri yerde eleştirilerini esirgemeyeceklerine vurgu yaptı. Halkla iç içe olduğunu söyleyen Zaroğlu, zaman zaman yaşanan eksiklikleri görebildiğini belirterek eksiklikler için hükümetin ve Bakanların sürekli toplantılar yaparak sorunların çözülmesi adına hareket ettiklerini kaydetti.

“EKONOMİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Bugün esnafı kapatarak bankaların açık olmasını eleştiren Zaroğlu, gelinen noktada belirli kararlar alınması gerektiğinin altını çizerek ekonomik durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti. Korkuyla yaşayabilmemizin mümkün olmayacağından söz eden Zaroğlu, normal rutin işlerin devamı sağlama konusunda gerekli olduğunu söyleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmayacak bir şekilde tedbirlerinin alınması ile birlikte öğrencilerin adaya gelmesinin mümkün olacağına işaret etti.

“BUGÜNÜN ELEŞTİRMENLERİ DÜNÜN HÜKÜMET EDENLERİDİR”

Ülkede en çok mağduriyet yaşadığımız noktaya değinen Zaroğlu, kararların alındığını belirterek karaların kontrolünün yapılmadığına dikkat çekti. Alınan kararlarda önemli olan kısmı anlatan Zaroğlu, kontrollerin ve denetimlerin hakkı ve hakkaniyeti ile yapılması gerektiğini savundu. Bir yıldır pandemi ile uğraşıldığının altını çizen Zaroğlu, bir yıl önce gerekli adımların atılmış olması ile birlikte bugün başka sorunlar ile uğraşabileceğimizi dile getirdi. Online sistem üzerinden eğitim yapıldığını ve buna ek olarak sevgililer günüde online çiçek satışlarının yapılarak online sistem için gerekli zeminin oluşturulmadığına dikkat çeken Zaroğlu, zeminin oluşturulmaması ile birlikte mevcut hükümetin eleştirilmesini abesle iştigal bir durumun olduğunu savundu. Bugünün eleştirmenleri dünün hükümet edenleridir diyen Zaroğlu, burada bir sıkıntı ve yanlışlık yapıldığını vurguladı. Zaroğlu, öğrencilerin adaya gelmesi ile birlikte gerekli tedbir ve kontrollerin alınası gerektiğini ifade etti.

“ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL KKTC’NİN AYAĞA KALACAK”

Ekonomik protokollerin Kıbrıs Türk halkının menfaatine olduğunu söyleyen Zaroğlu, ekonomik protokolün uygulanması gerektiğini belirtti. Yıllardan beridir protokollerin imzalandığını fakat protokollerde olan adımların alınmadığını anlatan Zaroğlu, yıllarca bu durumun süre geldiğinden söz ederek bugün itibari ile bunun yapılmaması gerektiğinden bahsederek ekonomik prtokollere uyulması ve uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Geçmiş hükümetlerden bu yana herkesin protokolün imzalanmaması yönünde eleştiri aldığını söyleyen Zaroğlu, önümüzdeki üç yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inin ayağa kalkması için atılan adımların olduğu bir üç yıl olacak düşüncesinde olduğunu kaydetti.

“BU SİSTEMLE İLE GİDİLDİĞİ TAKDİRDE GEMİ BATACAK”

Ülkede başkanlık sistemine geçilmesi için kendi şansına münhasır olduğu takdirde geçilmesinin mümkün olacağına işaret eden Zaroğlu, “İvedi bir şekilde temelini oluşturacak olan çalışmaların başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geldiğimiz noktada alınan kararlar noktasında halka yansıyan yanlışlıklar ya da ekonomik problemler olsun hepsi bu sistemden kaynaklıdır. Bu sistem ile gidemeyeceğimizi ve bu geminin battığını hepimiz çok açık görebiliyoruz. Hangi siyasiye bu soruları sorarsanız bu serzenişleri duyacaksınız” şeklinde konularak sistem değişikliğine ihtiyacın olduğunu savundu.

“ŞAHSINA MÜNHASIR BİR YAPI OLUŞTURULABİLİR”

Dünyadaki sitemlere bakılarak kendi şahsına münhasır bir yapı oluşturulabileceğine işaret eden Zaroğlu, Türkiye’deki sistem içerisindeki eksiklikler ne ise onların gözlemlenerek daha sonra uygun bir sitemin yerleştirilebileceğine dikkat çekti. Buraya daha uygun bir sistemin yerleştirilebileceğini söyleyen Zaroğlu, Rum tarafına da bakılarak oradaki eksikliklere göre bir çalışma çıkarılacağını ifade ederek doğru olan seçilip yanlışlar düzeltilerek yeni bir sistem oluşturulabileceğini kaydetti. En fazla üç yıl içerisinde yeni bir sistemin geleceğine dikkat çeken Zaroğlu, Başkanlık sisteminin olması gerektiğini düşünerek %100 kanaat getirdiğini kaydetti.

“YAPI SÜRDÜRÜLEMİYOR”

Herkesin bu yapının sürdürülebilir bir yapı olmadığının altını çizen Zaroğlu, devletin kaynaklarının neredeyse %80’inin memur maaşlarına gittiğini söyledi. Devlet dairelerinde neredeyse 2,5 katı ihtiyacın bir kamu personelinin olduğunu belirten Zaroğlu, bu yapının sürdürülemediğini vurguladı. Bugün devletin ihtiyaç hasılı olup kamu personelinden kesintiye gidiyor olmasının devlet için sürdürlebilir yapının bugüne kadar sürdürülebilir olmamasının bir gerçek olmadığını savunarak her şeyin ortada olduğuna işaret etti.

“DEVLET NEDEN KARANTİNA OTELLERİNE PARA ÖDÜYOR”

Üst Kurulu sonuna kadar tebrik ettiğini ifade eden Zaroğlu, sağlık sisteminin doğru oturtulmadığı için sağlık sistemini eleştirdiğini savundu. Resmi rakamlar, veriler kendilerine ulaşmadığı için eleştiride bulunduğunu söyleyen Zaroğlu, Bakanlar Kuruluna veriler ulaşınca verilerde ilginç tedaylar gördüklerini anlattı. Zaroğlu, “Ülkemizde en fazla bulaş sayısının artması ev de gerçekleştiği ve ev hanımlarında oluştuğunu gördük. Bizler bunları komşuluk ilişkilerinden dolayı arttığını görünüyor. Ben %100 öyle olduğunu değerlendirmiyorum. Dışarıda vakit geçiren kişiler gün sonunda evleriene çekildikleri için ev hanımlarında yaygınlık olduğunu düşünüyorum. Bütün değerlendirmelerim neticesinde artık ev karantinasına geçilmesi gerekiyor” diyerek Türkiye’de 83 Milyon nüfusu olmasına rağmen ev karantinası uygularken bizler 300-500 Bin nufusa sahip olurken bir yıldır ev karantinasının tertiplenememesini eleştirdi. Ev karantinasına geçilmesi gerektiğini yineleyen Zaroğlu, devlet olarak katantina otellerine neden para ödemek zorunda kaldıklarını sorguladı.

“HÜKÜMETİN SADECE AŞI PLANI İLE UĞRAŞMASI BEKLENİYOR”

İnsanların otellere kapatılmasını doğru bulmadığını söyleyen Zaroğlu, karantina otellerinde kalan kişilerden otel hakkında eleştiriler aldıklarını belirtti. Çok fazla sayıda sıkınıtların olduğunu ifade eden Zaroğlu, karantina otellerinin ortadan kaldırılaması ve devletin de karantina otellerine para ödemekten ziyade artık ev karantinasına geçilmesi gerektiğini vurguladı. Ev karantinası hakkında çalışmaların yakın tarihte gerçekleşeceğini anlatan Zaroğlu, bir yıldır pandemi sürecinde online sistemin hazırlanmış olması gerektiği, şu ana kadar karantina otelleri noktasında belirli planların yapılmış olup ev karantinasına geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Şu anki hükümetin bütün eforunu aşı planına harcaması gerektiğinden söz eden Zaroğlu, “Aşı planı ile uğraşması beklenen hükümet nelerle uğraşıyor?” şeklinde konuşaaarak geçmişin hatalarını bugün temizlemeye kalktıklarını vurguladı.

“AŞI OLMADIM”

Kodaman isimlerin, belirli siyasetçi kişilerin ve belirli ikinci ve üçüncü derece yakını olan kişilere aşı yapıldığı şeklinde birçok şikeyetler olduğunu anımsatan Zaroğlu, daha düzgün daha kontrol edilebilir aşı planı oluşturulması gerektiğini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti’nin aşı noktasında kesinlikle KKTC’yi göz bebeği gibi gördüğünü söyleyen Zaroğlu, bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde 83 Milyon nüfusta 4 Milyon aşının yapıldığını belirtti. Ülkemizde 80 Bin aşı ve Şubat ayının sonunda da 100 Bin kişinin bu noktada aşılanacağı konusunda Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasını anımsattı. Aşı olmadığını söyleyen Zaroğlu, sırasının geldiği zaman aşı olacağını kaydetti. Rum tarafının 53 Bin aşılamada iken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aşı konusunda büyük bir başarı sağladığını belirten Zaroğlu, Nisan ayı ile baraber güzel günlerin başlangıcı olacağı inancında olduğunu ifade etti.

“İSYANIM DA HAKILIYIM”

Yeniden Doğuş Patisi olarak olarak atamalar konusunda üstlerine düşen görevi aylar öncesinde yaptıklarını anlatan Zaroğlu, “Bu olayları farklı boyutlara getirmeye çalışıyorlar. Bu atamalar maaş karşılığında yapılan görevler değildir. Devletin çarkının döndürülmesine katkı koyacaklar. Devletin Vakıflar İdaresine Yönetim Kurulu atanacak ya da herhangi bir maaş karşılığında bu görevi inşaa etmeyecekler. Bu atamalar aylar öncesinden belliydi. Genel Başkanımızın imzaladığı ve Başbakan’a ilettiği kimin nereye atanacağına dair dilekçe var. Bu atamaların yapılmamasını bende eleştiriyorum. Bu gün yarın açıklama yapılacağına dair açıklama yapılıyor. Benim isyanım bu noktayadır. Bu ülkede 40 Bin aç insan varken, 2,5 aydır Vakıflar İdaresinin Yönetim Kuruluna atama yapılmıyorsa bu işte bir sorun var demektir” dieyerek bu isyanın haklı bir isyan olduğunu söyledi.

“BUGÜN YARIN SONUÇ BULACAK”

Başbakan ile telefon görüşmesi yaparak Vakıflar Dairesi’nde bir indirim yapılacakken Yönetim Kurulu olamadığı için karar alamadıklarını anlatan Zaroğlu, eski yönetimin indirimleri yapmayarak yeni yönetimi beklediklerini vurguladı. Devletin çarkının dönmediğini belirten Zaroğlu, Kıb-Tek’te vurgun yapılıyor açıklamaları yüzünden atamaların yapıldığına dikkat çekti. Zaroğlu, atamalar konusunda cevabın bugün yarın sonuç bulacağını ifade etti. Zaroğlu, “11 Nisan da Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanlığına aday olacağım. 1 Mart itibari ile tüm halkımızın, partililerimizin, üyelerimizin huzurana çıkıp konuşmamı yapacağım. Genel Başkanım Erhan Arıklı ile aynı siyasi ahlak olarak aynı noktadan yetişmiş birisiyiz. Aday olacağımı paylaştığım ilk kişi eşim değil, annem değil, babam değil partimin Genel Başkanım ile konuştum” dedi.