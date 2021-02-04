Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...
Para karşılığında fuhuş
Para karşılığında fuhuş
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
Sahte emlakçı yakayı ele verdi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...

"Önümüzdeki 7-10 Şubat tarihleri önemli"

" Halkımıza düşen en önemli görev tedbirlere  taviz vermeden uyması, elzem durumlar haricinde sokağa çıkılmaması ve kişisel tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalınmasıdır"

04 Şubat 2021 Perşembe 16:09
1415 Okunma
"Önümüzdeki 7-10 Şubat tarihleri önemli"

KKTC Cumhurbaşkanlığı Açıklaması:

Ülkemizde yaşanmakta olan Covid 19 pandemi sürecine sürekli olarak dikkat çeken Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar’ın  uyarıları ve önerileri doğrultusunda arttırılan test sayısı, pandemide gerçek pik durumunun ne olduğunu görmemizi sağlamıştır. Test sayısının artırılmasıyla pozitif vakaların arttığı iddiaları doğru olmayıp, test sayısının artırılması sayesinde pozitif vakalar daha çok tespit edilebilir hale gelmiştir. Bu sayede de pik ve sonrasındaki düşüş eğilimini yakalama ve değerlendirme olanağımız artmıştır. 

Bu, tüm ülkeyi gerçek anlamda örnekler nitelikte yüksek sayıda yapılacak günlük testler içinde bulunduğumuz pandemi sürecini değerlendirmede ve  mücadele stratejisinde çok önemlidir.  Bu sayede, bulaş zincirinin kırlması için halkımızın özveri ile kurallara uyması hayati önem arzetmektedir. 

Önümüzdeki 7-10 Şubat tarihleri önemli olup, diğer ülkeler ve Güney Kıbrıs ile  karşılaştırmalı yapılan projeksiyonlar, bizim de önümüzdeki günlerde vakalarda plato ve sonrasında kontrollü düşüş grafiğini yakalayabileceğimiz yönündedir.

Bu durumun sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi, dışarıdan müdahalelerle olası manipülasyonlara maruz bırakılmaması için, gerekli tedbirler alınması kaçınılmazdır. 

Burada halkımıza düşen en önemli görev tedbirlere  taviz vermeden uyması, elzem durumlar haricinde sokağa çıkılmaması ve kişisel tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalınmasıdır. Ancak bu şekilde içinde bulunduğumuz  bu süreci başarıyla  atlatmak mümkündür. 

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte gerçek dışı iddialar ile söylemler ve   kelime oyunlarıyla ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışmak olumlu bir yarar sağlayamayacağı gibi bu yönde yapılan polemikleri de dikkate almamak gerekir. 


Kamuoyunda belirsizliğe ve endişeye neden olan bu tür gerçek dışı iddialar ile söylemlere verilecek en uygun yanıt sıkı test politikası ile  yürürlükte olan tedbirlere uymak ve bulaş zincirinin önüne geçmektir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Çalışma saatlerimizi kısaltın"
"Çalışma saatlerimizi kısaltın"
“Belirti olmadan kendi isteğimle test yaptırdım, sonuç pozitif”
“Belirti olmadan kendi isteğimle test yaptırdım, sonuç pozitif”
GİRNE'DE AŞI VE PCR TESTİNE YOĞUN İLGİ OLMASINA RAĞMEN DÜZEN VARDI
GİRNE'DE AŞI VE PCR TESTİNE YOĞUN İLGİ OLMASINA RAĞMEN DÜZEN VARDI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim