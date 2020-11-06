Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Kaçak giren zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı

Önümüzdeki hafta boyunca yağmur bekleniyor

Uzun süren bir yaz mevsiminin ardından ülkede serin ve yağışlı günler yaşanıyor. Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 7 - 13 Kasım tarihleri arasında ülkede pazar hariç her gün sağanak bekleniyor.

06 Kasım 2020 Cuma 18:30
227 Okunma
Önümüzdeki hafta boyunca yağmur bekleniyor

Uzun süren bir yaz mevsiminin ardından ülkede serin ve yağışlı günler yaşanıyor. Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre 7 - 13 Kasım tarihleri arasında ülkede pazar hariç her gün sağanak bekleniyor.

Buna göre hava pazar günü parçalı bulutlu, yarın ve hafta içi ise parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olacak. Bu arada cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 22-25 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.         

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
+18 film izlerken yakalandı
+18 film izlerken yakalandı
UBP yarın toplanıyor
UBP yarın toplanıyor
Pilli: 2 pozitif vakaya rastlandı!
Pilli: 2 pozitif vakaya rastlandı!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim