Ormanlık alan çöplüğe döndü

Gazimağusa’ya bağlı Yeniboğaziçi Köyünde, Salamis Otel’in ilerisinde bulunan ormanlık alan, sorumsuz kişiler tarafından adeta çöplüğe dönüştürüldü. Kıyıya yakın bulunan ve turistlerin de yürüyüş yolu olarak kullandıkları bölgeye, atılan çöpler bölge sakinlerinin tepkisini topladı.

Diyalog gazetesi muhabiri Hüseyin Çiçek'e telefonla ulaşan bölge sakinleri, ormanlık alanın özellikle denize yakın olan kısmının çöplerle dolu olduğunu dile getirdi. Bölgenin, ülkemize hemen hemen her mevsim gelen yabancı turistler tarafından özellikle sabah saatlerinde yürüyüş yolu olarak kullanıldığını söyleyen bölge sakinleri, “Her gün bu yolda yürüyüş yapan turistler, bu kötü manzaraya şahit oluyor ve ülkemizi bu şekilde hatırlıyor, çok yazık” şeklinde konuştu.