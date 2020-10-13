Ortak çağrı: “Yüzde 45’lik kesim de sandığa gitmeli”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret etti.

Görüşme sonrası konuşan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki katılımın epey düşük olmasından ötürü ikinci tura katılımın daha fazla olmasını beklediklerini ifade etti.

Bir kez daha DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’na teşekkürlerini sunan Ersin Tatar, seçim süreci boyunca partisi ve Serdar Denktaş’ın güzel bir demokrasi örneği verdiklerini açıkladı.

ATAOĞLU: “YÜZDE 45’LİK KESİM DE SANDIĞA GİTMELİ”

Ersin Tatar’ın ardından sözü alan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, halkın sandığa gitmesi konusundaki çağrılarını yineleyerek sandıkta alınan önlemlere değindi.

DP MYK’sı ve Parti Meclisi’nde yapılacak görüşmelerin ardından seçimin ikinci turu için belirleyecekleri tavrı açıklayacaklarını ifade eden Ataoğlu, sandığa gitmeyen yüzde 45’lik kesimin de sandığa gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

KIBRIS POSTASI