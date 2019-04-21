Oş 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Töreni



TÜRKSOY’dan verilen bilgiye göre, “2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş” kentinde bu yılın sonuna kadar sürecek olan etkinliklerin resmi açılışı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un katılımıyla düzenlenen törenle yapıldı.



TÜRKSOY üyesi ülkelerin bakan, milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) temsilcileri ve Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden misafirlerin katıldığı törenin açılışını yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov konuklara da seslendi.



Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türk dünyasında özel bir yere sahip olan Kırgızistan’ın güneydeki Oş şehrinin "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edildiğini, çok uluslu Kırgızistan halkı için de TÜRKSOY'un bu kararının kültürel ve politik öneminin büyük olduğunu vurguladı.



Ceenbekov, Türk dünyasının usta sanatçılarını buluşturan Oş şehrine dünyanın 20 ülkesinden misafir geldiğini belirterek, Oş şehrini Türk dünyası kültür başkenti olarak ilan eden TÜRKSOY'a minnettar olduklarını ve kardeş ülkelerin bu desteğini takdir ettiklerini söyledi.



Törendeki gösterilerde Oş'tan çıkan tarihi şahsiyetlerin, yöneticilerin yanı sıra şehrin mücadele yılları içindeki gelişimi de anlatıldı.



Çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan gösterilerde milli kostümler, atlı gösteriler, ses ve müzik şovları sahnelendi.





Törende ülkenin ünlü isimlerinden Roza Rımbayeva'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı sevilen eserlerini sergiledi.Oş şehrinin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla yapılan tören, havai fişek gösterisiyle sona erdi.Açılış programı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde Türk Dünyası’nın farklı bölgelerinden kadim Oş şehrine gelen kültür, sanat, bilim insanları, Türk halklarının zengin kültürel mirasının tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalarda yaptı, çeşitli tiyatro gösterileri, konser, yarışma, sergi ve konferanslar düzenledi.“Zengin Türk kültürünün dünyada tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, kültürel faaliyetlerin geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunmak” amacıyla TÜRKSOY üyesi ülkeler ve diğer ülkelerde görev yapan, çalışmalar yürüten medya mensupları, kişi ve kurumlara da TÜRKSOY tarafından “TÜRKSOY Basın Ödülleri” takdim edildi.Bu çerçevede Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Oş’ta 2019 yılı TÜRKSOY Basın Ödülleri sahiplerine takdim edildi.Bu yılki ödüle; Yeni Çağ gazetesi muhabiri Rüstem Gasımov (Azerbaycan), Tengrinews Haber Ajansı, Türkistan Gazetesi Redaktörü Dinara Jeldibayeva, blogger Laura Sati (Kazakistan), Kırgız Radyosu “Altın Kazina” Bölüm Müdürü Camila Mamatova, NTS Televizyonu Programlar Baş Editörü Nazira Kadıyeva, EITR Devlet Televizyonu EIFM Radyo Müdürü Taşdemir Caliyev (Kırgızistan), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar (Türkiye), Madaniyat ve Marifet Telekanalı (Özbekistan), Yoldaş Radyosu muhabiri Zuhra Arsayeva )Başkurdistan, R.F.), Kıbrıs Postası ve Güneş Haber gazetesi yazarı Gökhan Güler, Nogay Dausu Gazetesi (Karaçay Çerkes R.F.) ve Türkçem Dergisi Editörü Zeynel Beksaç (Kosova) layık görüldü.