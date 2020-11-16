Osman Ertuğ: "Artık kimse müzakerelerle oyalanamaz"

Cumhurbaşkanlığı eski görüşmecilerinden Osman Ertuğ, son seçimlerin neticesinin artık ham hayallerle insanların oyalanmaması gerektiği görüşünü ortaya koyduğunu vurguladı.

Rum Başpiskopos Hrisostomos’un sözlerini de hatırlatan Osman Ertuğ katıldığı tv programında şöyle dedi;

“Rum Başpiskopos dahi ‘Ben Türklerle yaşayacağıma, ayrı yaşayalım’ diyecek noktaya gelmiştir. Bu bizim durup dururken attığımız bir düşünce değil yani… Daha ne kadar insanlar ham hayallerle oyalanacak. Son seçimler artık buna dur demenin ortaya konmasıdır. Bu doğrultuda samimiyetle çaba göstermeliyiz…”

KIBRIS POSTASI